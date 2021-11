Pobles Abandonats. Una herència universal per al coneixement i desenvolupament del territori», promogut i coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i l’Institut Ramon Muntaner, és un projecte que té com a objectiu reconèixer els pobles abandonats, identificar aquells nuclis que perillen d’abandonament i estudiar el fenomen del despoblament en l’àmbit dels territoris de parla catalana.

Les restes de poblament no només ens parlen de com funcionava un determinat territori en una època concreta, també ens expliquen quines parts d’aquesta societat no han funcionat, quins elements han fracassat i quines van ser les causes que van portar al despoblament. I aprendre.

Les dades demogràfiques posen en evidència el procés d’abandonament progressiu de bona part del territori, eminentment rural, enfront del creixement de les ciutats. El projecte vol posar la lupa a despoblats –pobles, caseries, quadres, parròquies, colònies ... ̶com per exemple els casos més coneguts com Peguera i Gisclareny a l’alt Berguedà, però també a altres nuclis com per exemple Merola, i d’alertar sobre la despoblació de Cal Riera, una de les moltes colònies tèxtils berguedanes, al baix Berguedà.

El problema del despoblament és evident també al Bages. L’any 1840, l’agrupació de diversos nuclis donà lloc al municipi de Sant Mateu de Bages, que, amb 102,9 km2, és el més gran de la província de Barcelona, format per cinc pobles, Castelltallat, Coaner, Salo, Sant Mateu i Valls de Torroella. També es podria afegir que el terme actual comprèn les antigues quadres de Meià i Claret de Cavallers: 608 habitants el 2020, amb una mitjana d’edat de 50,14 anys, un 29,9% dels quals té més de 65 anys. Una situació que es repeteix a Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Fonollosa, Gaià...

Els quinze municipis del Solsonès, amb una extensió geogràfica de 1001,21 km², sumen 13.513 habitants l’any 2020, uns 9.000 dels quals viuen a Solsona. Al Lluçanès ja fa temps que a l’envelliment de la població s’hi afegeix la dificultat que tenen les empreses per trobar mà d’obra. Al Moianès, tot i que la situació més extrema és la de Granera, el despoblament avança en els municipis menys poblats. A l’Anoia, el procés de despoblament és alarmant a Bellprat, Castellfollit de Riubregós, Miralles, Calonge de Segarra, Sant Martí Sesgueioles, Montmaneu i Sant Pere Sallavinera.

Fa temps que se’n parla, que en parlem. Alguns ja fa temps que han passat a l’acció. És el cas de l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC), que des de l’any 2008 agrupa159 municipis de menys de 500 habitants (www.micropobles.cat/). També ho ha fet Ton Lloret, que viu a Argençola, que va posar en marxa un compte a Twitter, @repoblem, que funciona com a portal d’ofertes als micropobles.

Acaba de sortir el llibre que, editat per Cossetania, explica aquesta magnífica iniciativa, Repoblem. L’any que vam tornar al poble. Una meravella.