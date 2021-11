El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Berga van anunciar ahir que la sensibilització dels ciutadans per tal que practiquin la separació d’escombraries que preveu el sistema de recollida porta a porta passarà a una fase més activa que inclourà visites als domicilis on es detecti que la separació no es fa correctament. Les dues institucions van especificar que aniran a picar portes les quatre persones que ara hi ha contractades per fer la supervisió del porta a porta i s’hi afegiran tècnics dels dos ens, sense especificar ni quants ni amb quina intensitat. Que els promotors del porta a porta facin tot el que estigui a la seva mà per convèncer els ciutadans que hi col·laborin és correcte i necessari. El que caldrà veure és amb quina disposició, ànim i eficàcia les persones que rebin aquest encàrrec aniran per les cases a fer notar als veïns que no estan fent les coses bé, i quina resposta obtindran. Segurament, molts ciutadans tindran la percepció que, atesos els problemes generals de la ciutat, ben grans, la seva petita bossa de brossa està rebent una atenció una mica sorprenent.