Pinces: per a la pràctica de l’espectacle esportiu de la natació sincronitzada hi ha nedadores que utilitzen unes pinces minúscules, gairebé imperceptibles, que les permeten aguantar el cap dins de l’aigua, entrar i sortir repetidament i en intervals increïblement llargs sense ennuegar-se. A més a més, són capaces de treure el cap amb els ulls ben oberts, un somriure captivador i seguir el ritme de la música que les fa moure amb elegància o vigor trepidant segons sigui el passatge musical. Un espectacle, ja ho he escrit, mereixedor dels més enfervorits aplaudiments i reconeixement general.

De pinces delicades també se’n fan servir per a pràctiques mèdiques que necessiten professionalitat, agilitat, molta cura (la imatge cinematogràfica del cirurgià i l’assistent intercanviant eines esterilitzades i utilitzades, oi?), o per a tasques més prosaiques a la cuina de casa o del millor xef. I les de depilar celles, també. O les unisex per convertir cabelleres en enginyoses cues, monyos o recollits elegants.

Les pinces més populars són les que fem servir per posar a eixugar la roba, per tancar una bossa d’ametlles torrades a mig acabar, i les que els que ja acumulem experiència vital reconvertíem traçudament en pistoles per disparar pinyols d’oliva o de cirera, com si fossin de veritat.

Les que no figuren en cap catàleg d’ús normal i intel·ligent són les que s’han tret de l’entrecuix els polítics que han votat a favor de nous membres del Tribunal Constitucional amb un historial que fa pudor. Ni filigraneres, ni delicades, ni utilitàries: les pinces que s’han posat al nas per votar sense fer fàstics ni nàusees només han servit com a excusa per evitar que els caigués la cara de vergonya. El més greu, però, són els seus companys d’hemicicle, que han votat sense necessitat de pinça al nas, habituats com estan a la ferum de podrit, de claveguera. A aquests pares de la pàtria només els aplaudeixen els que són com ells i els justifiquen constantment.

Submarins: la imatge del submarí m’és més fàcil associar-la al submergible que caça amb traïdoria la seva víctima, més que no pas al batiscaf que fa recerca científica. Per això, quan sento o veig algú que belluga sigil·losament, amb evidències que en porta una de cap, se’m dispara l’alarma aquella (ohuua, ohuua!) i el llum vermell previs a l’impacte del torpede devastador. Aquesta setmana n’he notat els símptomes quan la CUP ha dit que decidirà en assemblea el suport als pressupostos de la Generalitat per al 2022, i quan he llegit que Salvador Illa reclamava cap privilegi per a Catalunya en els pressupostos estatals. Com si en tinguéssim cap! Ohuua! Ohuua!