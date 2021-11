Els que hem conegut l’Albert, des de la joventut en el grup Cultura i Esplai, i després a l’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, i Joncadella en podríem fer un llibre.

Mai l’havíem sentit rendit ni desanimat, sempre deia... «Estamos en ello». Sabia en qui confiar, però ell el darrere ho tenia tot controlat.

La seva etapa a Joncadedlla, tots ho sabem, fou primordial. Preguntàvem alguna cosa, si la sabia ho deia, si no la sabia contestava... Surt?... Doncs endavant, la Verge que també treballi (que ja ho fa). Que vetlléssim pel Santuari i la Verge de Joncadella ens dirà, recollireu els fruits.

De les Peregrinacions a Lourdes, deixem-ho de banda, no acabaríem. Tothom el volia a prop, que amb el seu bon humor i a la vegada, encert moral, ens apropava a la Verge.

I parlant de com acabar el pelegrinatge a la Terra... Creiem s’ha complert la seva voluntat.

Arribem a la conclusió que el que es demana amb FE, s’obté, ho sap molt bé la Teresa, que hi ha compartit tota la vida.

En resum, dels Amics i Socis de Joncadella, et diem... Gaudeix, Albert, per sempre, del que has sembrat.