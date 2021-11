Manresa disposarà d’un dels deu equips que la Generalitat desplegarà a diferents punts de Catalunya per tractar trastorns de salut mental des d’una nova perspectiva basada en la proactivitat i un abordatge no només des d’un punt de vista mèdic sinó que també tingui en compte l’entorn social, familiar, educatiu, laboral i, fins i tot, els problemes judicials que puguin ser desequilibrants per a l’afectat. Es tracta de fer un pas endavant per transformar l’atenció a la salut mental amb noves maneres de fer que tinguin en compte la creativitat, l’accessibilitat i la proximitat. El programa presentat ahir per la Conselleria de Salut preveu oferir una atenció interdisciplinària, interdepartamental, holística, integral i integradora. L’Administració ha elaborat un mapa de recursos i serveis a les persones amb problemes de salut mental i addiccions de cada territori de referència. Neix a instàncies dels familiars de persones amb problemàtiques de salut mental d’elevada complexitat i pretén fer un abordatge integral que marqui un abans i un després molt necessari.