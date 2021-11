Solsona ha posat en marxa la passada nit i matinada la recollida de la brossa domèstica porta a porta. El sistema, que ja s’ha aplicat a moltes poblacions del país, aporta un increment significatiu en el percentatge de cadascun dels grups de classificació dels residus. El sistema convida a fer una millor classificació i organització de les deixalles de cada domicili sense oferir alternatives. Però de la mateixa manera que es coneix que d’aquí a uns dies (o mesos), els representants polítics podran treure pit explicant que a Solsona s’ha millorat de manera significativa també es coneix que en moltes poblacions hi ha problemes a l’hora d’aplicar el servei. El sistema de la recollida de la brossa classificada en diferents cubells, fer-ho porta a porta, no hauria de suposar cap problema si hi hagués la freqüència necessària de recollida, i tot els ajuntaments saben que tenir aquest servei ben dotat encareix la partida. Solsona trobarà una bona resposta ciutadana si hi ha una bona previsió. Les imatges d’aquesta cap de setmana amb zones de contenidors desbordades de bosses de tot tipus de deixalles no s’haurien de repetir. La feina és conjunta.