Aquests dies s’ha celebrar a Glasgow l’anomenada CPO26, la cimera internacional sobre el canvi climàtic, d’on necessitem que en surtin accions decidides a fer front a la emergència que viu el planeta. Cal l’aposta ferma dels governs per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i aconseguir fonts d’energia neta per assegurar el futur per a les properes generacions.

Però per aconseguir els resultats globals, les accions a nivell local també són molt importants. I la Seu d’Urgell hi treballa des de fa temps. Al 2018 l’Ajuntament va adherir-se al Pacte d’Alcaldes per la Sostenibilitat, un acord europeu per a la reducció d’emissions que va comportar actuacions a la ciutat en substitució de fanals per llums de baix consum o bé la instal·lació de dues calderes de biomassa, una a l’Ajuntament i l’altra a la Fundació Sant Hospital. A l’inici d’aquests legislatura vam fer un pas més i vam aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), amb l’objectiu de reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera en un 41% i assolir l’any 2030 una reducció del 47% d’emissions de CO2. Durant aquests dos primers anys s’han realitzat diferents accions en aquesta línia, centrades en 2 tipus d’actuacions:

En primer lloc, la incorporació d’energies renovables en equipaments municipals. D’una banda s’han instal·lat plaques solars fotovoltaiques per autoconsum al Parc del Segre, als equipaments esportius i a equipaments docents i culturals (3 escoles i l’Arxiu Comarcal) per un total de 273 KW. I també s’està instal·lant la xarxa de calor amb biomassa a l’escola Pau Claris i al Centre Cultural Les Monges, que se sumarà a les dues ja existents que he anomenat abans i la del nou Centre d’Atenció Primària (que també donarà energia al Consell Comarcal de l’Alt Urgell).

D’altra banda, vull destacar les actuacions en millora d’eficiència energètica a l’enllumenat públic. Amb la instal·lació de 558 lluminàries LED a tot el municipi en 3 fases, per un total de 154.288 KWh/any d’estalvi energètic previst i una reducció d’emissions de CO2 previstes de 79,34 tones de CO2/any.

Totes aquestes accions representen una inversió total de gairebé 1 milió d‘euros, del qual n’hem aconseguit uns 630.000 en subvencions: fons FEDER (46%) i la Diputació de Lleida (18%). Aquestes inversions aconseguiran un estalvi energètic de 415.881 kWh/any i una reducció d’emissions de CO2 de 348,26 tones CO2/any. A més a més, i no és menor, les inversions també suposen un estalvi econòmic de consums per a les finances municipals, així com la contribució a projectes de millora de la gestió forestal dels nostres boscos a partir de l’obtenció de la biomassa.

Per a fer front a la greu emergència climàtica a la qual ens afrontem és imprescindible l’actuació de tothom, i a tots els nivells. Lluny de pensar que ja ho resoldran els governs dels grans països, entenem que la implicació de les administracions locals és fonamental, per això des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell l’aposta és clara i la priorització política per a inversions en sostenibilitat és evident. Com hem sentit moltes vegades: «el planeta no el tenim en herència dels nostres pares, sinó que és un préstec que ens han fet els nostres fills».