Formar part de la Regidoria de Ciutat Saludable em permet conèixer persones i projectes que em fan sentir encara més fan de la ciutat on he nascut. Persones que treballen sense descans apropant-se, cuidant i guiant persones que pateixen un problema «de coll en amunt» (frase molt explícita que va pronunciar l’Isaac el Dia Mundial de la Salut Mental a l’acte de la plaça Major d’ara fa un any com a representant i usuari d’Althaia en la Taula de Salut Mental ).

Una frase tan curta i tan plena de contingut! Em va sorprendre i impactar molt. Quina manera tan gràfica de fer-nos entendre les malalties que afecten el cervell. Gràcies, Isaac.

Salut Mental: amb tots els estigmes que acompanyen a totes les persones que ho pateixen, i també les seves famílies. Tots estem exposats a patir malalties «de coll en amunt» al llarg de les nostres vides. Dades recents parlen del 35% i 45% quan fa molt poc era d’un 5%.

Una mala salut mental en les persones fa canviar les conductes, els objectius personals, dinàmiques familiars, els rols laborals i l’estabilitat econòmica.

Ser regidora de Ciutat Saludable m’ha permès conèixer també grups, associacions, comitès i fundacions que et donen l’oportunitat de percebre el seu dia a dia. Us asseguro que sovint fa esfereir, i amb la temporada que hem viscut i estem vivint tot agafa una altra dimensió.

Sense anar més lluny, un dels exemples és el Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central. La situació de moltes persones ha estat i està sent traumàtica. Per la ràbia, la impotència, la culpa... Sensacions que causen molt de dolor i que cal gestionar molt bé amb professionals per no patir més endavant malalties «de coll en amunt». El dol mal gestionat; unes paraules que no han pogut anar més enllà de la gola; una abraçada que no ha trobat destinatari; una abraçada que no hem pogut rebre; perdre una feina; passar moltes hores a casa confinats, no poder anar a l’escola... són molts els motius que ens poden portar a patir malalties «de coll en amunt».

Aquest mes d’octubre vam celebrar una vegada més el Dia Mundial de la Salut Mental a la Plaça Major de Manresa amb la col·laboració i participació de totes les entitats que formem part de la Taula de Salut Mental que ha permès donar visibilitat a tota la feina que des dels diferents àmbits s’està treballant dia a dia a Manresa.

Així doncs que la persona formi part del procés és clau com és clau també seguir fent el treball que estan portant a terme per exemple a Mosaic promogut per cinc institucions: Fundació Germà Tomàs Canet, Germanes Dominiques, Ordre Hospitalari de St. Joan de Déu, Ajuntament de Manresa i Althaia des del 2006 a Manresa quan va obrir el Club Social i el programa de reinserció laboral.

Ho deixo aquí amb una frase que no és meva i que no sé qui la va escriure però que per mi té molt de sentit i que fa un temps vaig llegir: «El respecte, l’estima i la comprensió són tan importants com el tractament”.