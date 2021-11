Només fa trenta anys, el Cardener era per als manresans una presència incòmoda. Aigua bruta en un entorn deixat i al qual ningú no volia acostar-se a fer res. La política de depuradores de la Generalitat va posar un primer fonament per al canvi de perspectiva en aconseguir que l’aigua estigués passable i hi tornés a haver un mínim de vida natural. Els ciutadans, abraçant nous hàbits de salut, oci i esport, van començar a buscar espais naturals per on circular, i el Passeig del Riu va anar sent descobert com un espai interessant. Des de llavors, petites millores de l’espai, nous estils de vida i, darrerament, fenòmens com la covid, han fet que els manresans passin a veure l’entorn del Cardener com a part de la ciutat, dins del descobriment general de l’anomenada Anella Verda. Ara, l’Ajuntament enllesteix un pla a llarg termini per millorar tot el tram urbà del riu. Certament, és un eix que ofereix enormes possibilitats només que s’hi actuï de forma regular per, sense que deixi de ser un espai natural de ribera, endreçar, netejar, desbrossar i mantenir camins. Petites inversions hi poden fer molt, però hi ha molt per fer.