L’Ajuntament de Manresa crearà en una part del pati del Casino un jardí pensat especialment per gaudir de les flors en un entorn de repòs. Amb una inversió de 42.000 euros (no és poca cosa) es plantaran espècies d’arbustos que floreixin en diferents moments de l’any i s’instal·laran llocs per seure. La proposta ha estat consensuada amb el Consell de la Gent Gran, que hi ha pogut aportar el seu parer. Crida l’atenció que, el que ara es decideix com una actuació molt pensada i molt intencionada, no és gaire lluny del que, abans dels anys vuitanta, es feia d’esma en qualsevol plaça pública. A totes s’hi plantaven plantes, normalment amb flors. A l’hora de la veritat, les plantes desapareixien, ningú no se’n cuidava i no hi havia flors en tot l’any (magnífics exemples a Manresa), però la idea de plantes i flors estava perfectament establerta en la ment dels urbanistes. El nou urbanisme va canviar tot això. Però, en realitat, una àmplia majoria de la gent sempre ha preferit la plaça amb vegetació. Cuidada, això sí. Per poc bé que ho facin i ho mantinguin, el nou jardí del Casino, que va un pas més enllà d’aquella idea de sempre, complaurà moltíssims ciutadans.