Demà se celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants, una efemèride que commemora l’aprovació per part de les Nacions Unides de la Declaració Universal dels Drets dels Infants el 1989, i que reafirma que aquests són ciutadans de ple dret i tenen prerrogatives que com a societat tenim la responsabilitat de fer complir. Simbolitza el compromís de les nacions amb la protecció i el benestar de la infància i la consecució d’un futur millor. Un futur que hem de construir des del present, ja que els infants d’avui són la clau per garantir la societat del demà. Un futur que està lligat al seu desenvolupament i promoció com a persones.

Aquesta commemoració ha de servir per recordar a la ciutadania que encara queda molta feina per fer i moltes situacions de desigualtat per denunciar, les quals s’han agreujat amb la recent crisi sanitària del nostre país. L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) corrobora que el risc de pobresa infantil a Catalunya durant la pandèmia ha augmentat 2,3 punts i uns 385.000 infants menors de 16 anys s’han vist afectats per aquesta realitat. El confinament ha fet que milers de famílies en situació vulnerable vegin com es precaritzaven més les seves condicions de vida.

I la salut mental? Un altre efecte de la pandèmia, potser menys visible que la manca de recursos, i que ha afectat de manera especial els infants i joves. En aquest sentit, un estudi de l’OPIK-Grup de Recerca en Determinants Socials de la Salut i Canvi Demogràfic de la Universitat del País Basc (UPV/EHU) conclou que gairebé la meitat de la població infantil d’entre 3 i 12 anys ha vist deteriorada la seva salut emocional durant el confinament i que qui té més risc de patir aquest efecte són els infants i les famílies en situació de vulnerabilitat.

Tot i això, dins d’aquest context poc esperançador, s’ha fet palès que el lleure educatiu ha tingut un paper clau en la gestió emocional dels adolescents i joves durant la pandèmia. Així ho explica l’informe «El tiempo libre educativo en España: un impulso para la promoción de la infancia y la juventud», elaborat per la Fundació Pere Tarrés per encàrrec de Didania i la Fundación Promesa, que afirma que el 92% de les entitats han adaptat els seus programes per atendre noves necessitats, com la gestió de les emocions. Les dades mostren que el lleure és essencial en infants i joves: genera oportunitats i redueix desigualtats i sovint es converteix en un espai de confiança i de seguretat, en un suport imprescindible per a molts infants i les seves famílies.

No podem esperar més: la infància i la seva salut mental s’han de convertir d’una vegada per totes en una prioritat per als Governs i per a la societat, i després de l’any d’incerteses i angoixes que molts d’ells han viscut, cal centrar els esforços a atendre els aspectes de gestió emocional i de salut mental. Un país de qualitat com el que volem ser no es pot permetre no atendre com cal el creixement i la salut dels nostres infants. Calen inversions de país, reforçar el sistema de beques, reforçar el rol dels educadors i educadores per garantir que tinguin unes condicions de treball dignes i desenvolupar programes de prevenció de trastorns de salut mental en la infància. No només per justícia sinó també pel ple desenvolupament futur del nostre país.