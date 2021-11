Abans-d’ahir el carter va passar per la meva escala i va deixar a la bústia un avís de notificació no lliurada per absència. A mi em sembla que hi era, però la meva oïda no és la d’abans i suposo que no vaig sentir el brunzit del porter automàtic. Tant se val: ahir a la tarda vaig anar a Correus amb el paperet i vaig recollir la comunicació de l’Agència Tributària de Catalunya per pagar l’«impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica». O sigui, l’impost català del CO2. Tinc un cotxe dièsel de gener del 2006 amb una etiqueta B que li permet circular per la capital, pel qual em toca pagar un impost de 6,60 euros. No serà aquesta càrrega la que m’arruïni. Ja em veia fent cua al caixer automàtic per ensenyar-li el codi de barres i fer la liquidació quan vaig recordar haver vist, buscant una altra cosa, una icona de «pagament amb codi de barres» a l’aplicació de banca mòbil del meu telèfon. Així que vaig parar a fer un tallat en una fleca (o potser era una cafeteria on venen pa) i vaig procedir a fer la liquidació amb senzillesa, rapidesa i eficàcia. I vaig pensar: l’Agència Tributària s’ha gastat uns diners a generar i imprimir els quatre fulls de la comunicació, ficar-los en un sobre i pagar a Correus perquè me la fessin arribar. El carter ha gastat un temps, que són diners, a dur-la inútilment fins casa meva, i jo a anar-la a buscar a la seva oficina: més de mitja hora entre desplaçament i gestió. Sumant una cosa i una altra, vol dir que no hem gastat més dels 6,6 euros de l’impost? I encara sort que no soc d’aquells a qui han intentat cobrar per un cotxe desballestat i gasten temps (que val diners) en maldecaps i recursos. Llavors se m’ha acudit que tots els cotxes de Catalunya estan donats d’alta en l’impost de circulació d’algun municipi, i que no hauria de ser tan complicat cobrar les dues taxes juntes, igual com ens cobren el «cànon de l’aigua», de la Generalitat, amb el rebut del subministrament municipal. Fàcil, no troben?