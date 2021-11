Avui comença una nova edició del Gran Recapte del Banc dels Aliments de Catalunya, la gran jornada anual de captació de recursos, que l’entitat distribueix posteriorment a les organitzacions locals o comarcals que proporcionen alimentació bàsica a les persones en situació de necessitat. Per segon any, el format en què es desenvolupa la campanya no és el tradicional de recollida d’aliments. La covid va convidar a evitar manipulacions físiques i es va optar per les donacions econòmiques. Tot i que hi ha persones que segurament se sentien més còmodes comprant un paquet d’arròs i una ampolla d’oli, el canvi ha resultat un pas endavant i s’ha consolidat. En realitat, la mecànica de les donacions continua directament lligades a les compres en supermercats (i ara també en botigues), o sigui que encara que la mecànica és diferent la filosofia no ha variat. El Banc ha fet una feina ingent i molt positiva que ha beneficiat desenes de milers de persones. La covid només ha fet que incrementar les necessitats. Donar per ajudar a qui més ho necessita té més sentit que mai.