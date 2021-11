En aquests temps on la societat sembla embogir, encara hi ha persones bones.

Vull agrair al personal de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el tracte rebut per part de les infermeres. Malauradament el pacient que elles cuidaven va morir el passat 15 de novembre.

Era molt jove, les infermeres tant del torn de dia com de nit es van portar com autèntics àngels de la guarda, professionals i sobretot humanes.

Vull fer una menció especial a tres d’elles: Txell García, Puri Muñoz i Sílvia Vallès.

Gràcies per tot el vostre suport i humanitat de tot cor. No oblidaré mai el què vau fer pel pare de la meva filla i per mi.

Mil gràcies per tot.