La «fast fashion» és un terme que s’utilitza per descriure un model de negoci altament rendible i explotador basat en la reproducció de tendències de passarel·les i dissenys d’alta moda, produint-los en massa a baix cost. Sovint, això implica explotar treballadors en condicions inhumanes. La indústria tèxtil incita al consumidor a canviar molt sovint les peces de l’armari fabricades en països amb menys drets laborals i costos de producció, com la Xina o Bangladesh. En altres paraules, comprar més, usar menys. Però, a on van a parar totes aquestes tones de roba de baix cost?

Cada any arriben 39.000 tones de residus tèxtils a un cementiri de roba al desert d’Atacama que no s’arriben a vendre i acaben llançades a l’abocador del desert més àrid del planeta.

Moltes d’aquestes peces acaben enterrades per evitar incendis tòxics per la composició dels teixits. Tant si són a terra com a l’aire lliure, la descomposició de la roba s’allarga desenes d’anys i deixa residus a l’aire i a les capes freàtiques. Aquesta roba no és biodegradable i conté productes químics, de manera que no s’accepten als abocadors municipals.

Segons un informe de l’ONU del 2019, la indústria de la roba va duplicar la producció entre el 2000 i el 2014 i és responsable del 20% del malbaratament d’aigua de tot el planeta.

Per tot això, crec que hauríem de buscar la manera que tots aquests tèxtils tòxics puguin obtenir una segona vida, per exemple aprofitant-los com a matèria primera per fer panells d’aïllament tèrmic.

Finalment, com a societat hauríem de reflexionar i escollir que preferim, assegurar els drets humans dels treballadors i el nostre planeta o vestir cada dia amb una peça de roba diferent?