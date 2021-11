Al carrer General Prim, 15-17, de Manresa hi havia un senyal d’aparcament reservat per persones amb discapacitat des de fa molts anys fins que algun brètol la va arrencar i la va fer desaparèixer. Aquest senyal em consta que el va demanar algun veí per necessitat i amb el pas del temps s’ha fet servir molt per la gent del barri. Aquest tipus de plaça n’hi han moltes per Manresa i donen molt bon servei per tal d’aparcar de manera rotativa.

Vaig fer una queixa/suggeriment a l’Ajuntament de Manresa per tal que la reposin i la seva resposta ha estat que si no la demanem nominal amb la matrícula del cotxe, amortitzen la plaça.

Ens hem assabentat que la van arrencar arran d’una baralla de bar. És a dir, guanyen els incívics davant de persones amb problemes de mobilitat.

La resposta de l’Ajuntament crec que ha estat, en la meva opinió, molt insolidària, doncs ens ha suggerit que demanem la plaça nominal, amb matrícula, si la necessitem (pagant), però al bloc crec que hi ha tres persones amb problemes de mobilitat. A més a més, aquesta plaça es fa servir moltes vegades per portar els avis als metges o perquè aparquin els serveis sanitaris quan venen a visitar-los. No és una plaça que hi hagi cap cotxe de manera permanent i sí de manera rotativa com he indicat abans.

L’Ajuntament ha enviat la brigada de manteniment a tapar el forat del senyal i ens ha donat l’ultimàtum que si en quinze dies no la demanem nominal, l’amortitzen.

Em sembla una injustícia i per això ho denuncio, i espero que remogui alguna consciència i reposin el senyal que tan necessari és.