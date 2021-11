El 60è aniversari de Plácido i el 125è de la primera projecció cinematogràfica a Manresa emmarquen una exposició al Casino que, amb una vistosa presentació gràfica, projecta una àmplia i intensa visió de la història del cinema a la ciutat. La recerca realitzada per Olga Payan ha permès endarrerir una setmana la data en què s’havia convingut que es va produir la primera exhibició del nou invent a la ciutat. La mostra ens recorda que aquell 1896 Manresa va ser la tercera ciutat de Catalunya, darrere de Barcelona i de Lleida, on es va poder veure cinema, una dada que no ha de sorprendre perquè el cinema coincideix amb l’edat d’or industrial de Manresa, quan era una de les quatre ciutats més grans del país. L’exposició és una afirmació del vincle intens que Manresa ha tingut amb el cinema, i a través seu s’entreveu tota la història de la ciutat. Quan el cinema era la principal indústria de l’entreteniment, a Manresa hi tenia una presència aclaparadora que encara forma part de la memòria de dues generacions. Ara, amb Cineclub actiu, amb rodatges sovintejats i amb un multicinemes que comença a ser un luxe de capital, el llegat continua viu.