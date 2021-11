La UPC i l’Ajuntament de Manresa van presentar ahir el projecte de transformació de la Fàbrica Nova en un gran campus de la Politècnica, després que el consistori adquirís l’edifici per 12,3 milions. Tal i com va avançar aquest diari, el cost total calculat per a l’operació és de 41 milions, sempre tenint en compte que, en la fase actual del projecte, això és només una estimació. Es un cost prou important per hipotecar Manresa durant una generació, però el projecte que es perfila mereix el risc que suposa. En l’horitzó hi ha un gran pol universitari basat en la tecnologia que pretén lligar-se estretament amb la formació professional i amb les empreses; un campus amb tres mil persones i amb vocació de ser un motor de desenvolupament per a la ciutat, a més d’un dinamitzador en una zona molt propera a la part més empobrida de la ciutat. L’operació comporta el trasllat de la UPC i deixar lliure el solar de les Bases de Manresa, cosa que permet augurar una venda que podria ser una via finançament. La proposta és engrescadora. Una aposta forta necessària a Manresa. Tanmateix, tot això només és, hores d’ara, una voluntat. Confiem expectants que es vagi fent realitat.