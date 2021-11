El 20 novembre va ser el Dia Internacional dels Drets dels Infants. El vostre dia! Però què és un dret? Què vol dir que teniu drets? Un dret és una cosa molt important que teniu des del dia que vau néixer i que ningú no us pot prendre. Tots els nens i nenes del món teniu drets! Teniu dret a viure sense por, teniu dret que tothom us tracti bé, a anar al metge quan esteu malalts, a passejar pels camps plens de flors i sense escombraries… I com que n’hi ha una llista molt llarga i no els podem treballar tots alhora, des de la Regidoria d’Infància, enguany, hem fet la proposta de reflexionar sobre l’article 31. Com sabeu, perquè aquests dies l’heu estat treballant a l’aula (Gràcies, mestres!), diu que teniu dret a jugar, a cantar, a ballar... Teniu dret a passar-ho bé! És xulo aquest dret, no? A mi m’agrada molt! I nosaltres tots els regidors i regidores que governem la ciutat, amb l’alcalde al capdavant, tenim el deure que tots els nens i nenes de Manresa pugueu tenir estones per anar al teatre, al circ, a jugar al parc i fer el que vosaltres us agradi més i us faci feliços. I sabeu què vol dir tenir el deure? Vol dir que en tenim l’obligació. I si no ho fem, heu de protestar! Perquè és la nostra responsabilitat! Nosaltres hem de procurar que tots els nens i nenes de la ciutat estigueu contents i alegres! Reclamareu, eh? Confiem en vosaltres!

Aquesta celebració la fem cada any a la Sala de Plens de l’Ajuntament. En aquesta sala és on ens reunim cada mes els vint-i-cinc regidors que formen el consistori per parlar i decidir sobre els assumptes que afecten a la ciutat. Parlem de si hem de comprar més pintura perquè els tobogans llueixin més bonics, si hem de comprar una grua perquè s’emporti els cotxes mal aparcats, què podem fer perquè els carrers estiguin més nets… parlem d’un munt de temes! Normalment en aquesta sala sempre hi ha persones grans, i és per això que aquest divendres 19 de novembre vam estar molt contents que els nens i nenes de 4t de primària de l’Escola Serra i Húnter vinguéssiu a compartir amb nosaltres la vostra festa. Moltíssimes gràcies per la vostra companyia! I encara va ser més bonic que ens obsequiéssiu amb una bonica percussió corporal seguint el ritme de la cançó La llum que portes dins del grup manresà Gossos. Ho vau fer molt bé ! Bravíssimo! Gràcies Gossos, també, per la vostra música! I com que vosaltres ens vau fer aquest regal tan xulo en nom de tots els nens i nenes de Manresa, nosaltres també us volem fer arribar el nostre agraïment i afecte, i és per això que, com que hem parlat del dret a riure i passar-ho bé, us volem dedicar un poema de l’enyorada Joana Raspall titulat El pallasso que diu així: «Tot pintat de cara/pelut com un ós/amb pantalons amples de color confós/el pallasso salta, corre i s’entrebanca amb els sabatots./Amb crits i ganyotes/fent veure que plora, ens porta rialles i gresca a desdir./T’estimo, pallasso, perquè ho fas per mi!/» Us estimem, nens i nenes de Manresa!