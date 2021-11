Regió7 va lliurar ahir per 21a vegada els seus premis anuals en un acte del qual tenen informació àmplia a les quatre primeres pàgines d’aquest exemplar. Més enllà del relat informatiu dels fets, l’acte suposa per a aquest diari un moment especial. És un dia en què la vocació de Regió7 de ser un agent actiu d’aquestes comarques es posa molt visiblement en pràctica, en aplegar la societat civil i llançar-li un missatge de mèrits i esperances que és tot un argumentari per creure en el que estem fent en aquest territori. Però també és un dia en què el diari, que rep tants agraïments de les persones i els col·lectius que es veuen reconeguts, ha de donar les gràcies als milers de persones que fan possible que un diari tingui la vitalitat suficient per desenvolupar aquesta funció. Muntar un acte és relativament fàcil, però que aquest acte sigui un veritable punt de trobada només és possible després de molts anys de complicitats i de feines compartides. Calen lectors, anunciants i institucions amb els quals treballar i avançar, i a tots ells cal, també, donar-los les gràcies.