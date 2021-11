La Cerdanya rep la publicació dels pressupostos de la Generalitat com sempre. Sense novetats pel que fa a la distribució de la inversió pública. L’Alt Urgell rebrà una partida de 16,7 milions d’euros per a projectes del territori. La Cerdanya ha de celebrar que el gran gruix del capital, 7,4 milions d’euros, vagin a l’estació de la Molina i que això comptabilitzi com a inversió per a la comarca.