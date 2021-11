Gest internacional contra la violència masclista

És un gest molt senzill però que alhora pot ser, de fet ja ho ha estat, cabdal per a algunes dones. Consisteix a ocultar el dit polze al palmell i després tancar el puny. I es pot fer sense deixar-ne constància, fins i tot amb videotrucada. El missatge: qui el fa, està en perill. I pot ser greu.

És del tot imprescindible, però, que tant emissor com receptor, sàpiguen emetre’l i entendre’l. Perquè si no, no tindrà tota l’eficàcia que se li reclama. Per això cal fer-ne molta difusió i empegar-lo arreu per a que tothom el tingui visualitzat per si mai pot salvar alguna dona de violència masclista.

Aquest senyal de socors és una iniciativa en línia per poder ajudar les dones que pateixen violència masclista. I ha estat promoguda per organitzacions com la canadenca Canadian Women’s Foundation i la nord-americana Women’s Funding Network. Aquestes organitzacions van adonar-se que, durant el confinament per pandèmia, l’augment d’agressions masclistes dins la carcassa de la llar estava augmentant molt perillosament.

Calia i cal estar atent per poder reconèixer les dones que poden patir moltíssim per estar convivint amb un depredador que no ho sembla, aparentment. Però és del tot imprescindible que elles, les dones que tant sofreixen, s’atreveixin a fer-lo per poder alliberar-les.

Darrerament, el gest s’ha viralitzat a través de Tik-Tok i ja han transcendit alguns casos en què ha estat molt útil.

Aquesta setmana, a Barcelona, al barri de Sarrià-Sant Gervasi (i no estem parlant del Raval), en un centre privat, una dona va fer el gest. Com que una treballadora del centre el va identificar, va trucar al 112 per avisar a la policia.

Quan van arribar els Mossos, la dona els va explicar que era víctima d’insults i menyspreus constants. I també d’algunes empentes. El culpable era la seva parella que estava acompanyant-la i amb qui portava deu anys de relacions. L’home, de seixanta-quatre anys, i sense antecedents penals, va ser detingut.

Aquest mes, els Mossos han reactivat la campanya arran del cas de la noia de setze anys segrestada als Estat Units.

La policia va poder rescatar-la gràcies a fer el gest. L’adolescent havia desaparegut feia dos dies de casa seva a Carolina del Nord. I van trobar-la en un cotxe a Kentucky. Quan el cotxe del seu segrestador es va parar en un semàfor arran d’un altre cotxe, la noia va fer el gest i el conductor del costat el va identificar. Va avisar la policia que la noia semblava estar en perill. I van poder alliberar-la.

La Guàrdia Urbana també ha preparat una guia per a tots els agents del cos, amb la intenció de facilitar-los la detecció de possibles casos, especialment en intervencions a domicilis. L’objectiu és avançar-se als delictes i poder acompanyar les víctimes sense que hagin de fer denúncies.

I és que qualsevol ajuda, per petita que sigui, mentre quedin casos de violència masclista, és imprescindible. Cal arribar al zero. Prou toleràncies!