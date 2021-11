L’Ajuntament de Manresa va presentar ahir el programa de commemoració del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi a Manresa. L’Ajuntament ha volgut que tingués com a leitmotiv la idea de transformació. És totalment adient per al cas, però posa un llistó molt alt. Un programa i una ciutat que et transformen realment han de ser una cosa molt potent i molt especial. El programa presentat potser no arribarà a tant, però sí que s’hi aprecia un intent de fer una commemoració que sigui alhora contemporània i relacionada amb el sant; laica i de to espiritual; històrica i basada en valors del moment. La manca d’algun acte realment fora del normal farà difícil que el programa pugui projectar la ciutat -objectiu final de la inversió- enmig de l’allau d’esdeveniments que es produeixen cada any al país. Caldrà veure si la trobada de líders religiosos mundials aconsegueix aplegar personalitats realment destacades i compta amb algun tipus de participació del Papa. Si més no, en l’oferta hi ha mitja dotzena d’actes culturals que sí que seran del màxim interès a Manresa, i proporcionaran una temporada escènica per sobre el normal a la ciutat.