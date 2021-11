Xavier Novell i Sílvia Caballol ja són marit i muller. La parella formada pel que era bisbe de Solsona i l’escriptora i psicòloga surienca va decidir casar-se tan aviat van finalitzar els terminis burocràtics corresponents per poder contraure matrimoni per la via civil. El casament de Novell, que continua sent bisbe, es va formalitzar quan encara no havien passat tres mesos de l’anunci de la seva renúncia. Per què tantes presses? Doncs, segons es va poder veure en les imatges del casament de dilluns al jutjat de pau de Súria gravades i difoses pel programa Planta Baixa de TV3, Caballol mostra signes d’una gestació avançada. Si l’embaràs es confirmés, es tractaria del fenomen conegut com a «casament de penal». Es desconeix de quants mesos pot estar la parella de l’encara bisbe, però els comptes podrien confirmar que la renúncia es va fer un cop la parella va tenir coneixement que esperaven un fill.

Això confirmaria que Novell hauria estat infidel a Crist mentre feia de pastor dels milers de fidels de la diòcesi de Solsona. El que hauria de ser un exemple del bon comportament eclesiàstic hauria fallat. La mateixa persona que fa uns anys deia que estava en contra de l’ús del preservatiu i que ser atractiu li havia portat algun problema a la vida. Sí que ha sigut fidel, però, a la seva posició antiavortament, pràctica de la qual va dir que és «el genocidi més greu i terrible de la humanitat».

El que és clar és que tot l’afer ha sigut digne de l’argument d’una nova sèrie de Netflix a la qual encara li queda algun capítol, com la resposta de l’Església, que estudia l’opció de baixar Novell de divisió en l’escala jeràrquica i deixar-lo a l’estat laical, el que implicaria que ja no tindria cap tipus de responsabilitat a l’Església i que, per tant, es tractaria de pràcticament una expulsió.

El bisbat de Solsona ha estat el principal afectat de tot aquest afer. Els seus fidels han vist com el pastor que els havia dirigit durant aquests anys desapareixia del mapa sense donar explicacions. Ara, reclamen al Vaticà que el relleu al capdavant del bisbat s’efectuï amb el màxim de celeritat possible amb l’objectiu de recuperar la normalitat i l’estabilitat.

Ara, Novell començarà una nova etapa en la seva vida, una etapa que segur que fa 15 anys no esperava. Primer pel fet d’estar en parella i haver de conviure-hi. I segon per, si ho desitja d’aquí a uns mesos, acompanyar la seva parella en l’educació del seu fill.

No comparteixo moltes de les posicions que Novell va manifestar com a bisbe, però no vull tancar l’escrit sense dir: visca els nuvis!