En dies de bonança costa imaginar la fredor del gel i avui, amb les primeres nevades, m’és gairebé impossible recordar la cremor que sentia a la pell quan m’amagava del sol en ple mes d’agost. Totes les veritats són circumstancials, i jo soc una amant convençuda de les circumstàncies. Són les condicions del voltant les que ens fan veure o viure d’una determinada manera qualsevol fet. Avui anava amb el temps just per dur el nen a l’escola i no trobava aparcament. No li agrada arribar tard i he estacionat –mal fet– davant d’un gual amb la intenció de creuar el carrer, esperar un parell de minuts que obrissin la porta i marxar ràpidament. La mirada inquisitorial del meu fill afegida a la meva mala consciència han estat suficients perquè un grapat de minuts esdevinguessin eterns. Amb un ull he mirat el nen que no ha parat d’insistir que havia de treure el cotxe d’allà, i amb l’altre he controlat la porta del garatge per si el propietari sortia en aquell precís instant. De seguida que han obert la porta del col·legi he corregut a ficar-me dins del cotxe i, a punt d’arrencar-lo, el propietari del garatge se m’ha acostat. Quina mala sort, he remugat. He baixat ràpidament la finestra per demanar-li disculpes i comentar-li que me n’anava de seguida, que només hi he aparcat per deixar-hi el nen. La seva resposta ha estat que no havia de sortir, que vivia allà i que no calia que me n’anés, que no patís gens i que m’hi estigués tanta estona com necessités.

Estava preparada per rebre una esbroncada i la seva amabilitat m’ha desarmat. He pensat que li explicaria el fet al meu fill al vespre, mentre sopàvem, però les sorpreses –les circumstàncies altra volta– arriben i transformen una nit normal de novembre en una d’imprevisible.

Quan ens preparàvem per a l’àpat s’ha sentit un espetec sec a casa i ens hem quedat a les fosques. El brogit suspès. La vida a negre. Sense calefacció, sense Internet, sense mòbils, sense el soroll de l’assecadora, sense cridòria a la televisió, envoltats de tot i sense veure-hi res. He anat a les palpentes a l’armari on guardava des de feia massa anys unes espelmes amb llurs canelobres que mai havia gosat cremar i que recordava perfectament qui em va regalar.

Amb la primera flama han pres forma realitats amagades, ombres desconegudes a les parets. Els nens ja no semblaven tan nens com feia una estona, a la cuina l’aigua encara bullia en una olla gegantina sense adonar-se que ja no tenia foc que l’alimentés, els monstres, inquilins rellogats a totes les cases, s’han esfumat per un moment. La foscor també pot ser un bon resguard.