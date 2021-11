La Ronda Moreta de Berga, un vial de primeríssima importància a la ciutat, ha estat durant molts anys un carrer amb una configuració anacrònica, de quan l’urbanisme es feia sense pensar en els vianants i gairebé sense pensar en els ciutadans en general. Avui en dia costa trobar una deficiència així en un carrer tan important d’una capital de comarca. I, tanmateix, Berga l’ha mantingut fins fa unes setmanes. La ciutat ha esperat la reforma durant anys. I el govern de la CUP l’ha tirat endavant finalment, la qual cosa és un punt a favor seu. Però ho ha hagut de fer a les portes de Nadal en un moment en què el comerç està en una situació crítica per més d’un any i mig de pandèmia. I ho ha fet de manera que, finalment, les obres no estaran acabades com es preveia. Resultat: les aturaran durant la campanya nadalenca i les reprendran després, la qual cosa vol dir que quan més s’hi han d’acostar els clients, el carrer estarà de potes enlaire. La indignació dels botiguers, que s’ho veien venir i havien avisat, és lògica i comprensible. Sembla que a aquest govern, que ara ja té una experiència considerable, li costa massa fer alguna cosa totalment bé.