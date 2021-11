Des de fa uns dies que a Manresa, no tenim res d’envejar a Barcelona. Perquè he descobert, que tenim una Sagrada Família a la nostra ciutat.

Fa molt de temps que vàrem tenir una entrevista amb una persona del Regió7, sobre el Parc que hi ha el davant del Selves i Carner. Doncs bé, després de bastants dies, per no dir mesos, vàrem aconseguir que s’hi fessin obres de millora. Tothom veia ja un parc nou per la mainada. Doncs no, aquest parc de moment va per un camí molt lent, massa lent diria jo. La raó és perquè els encarregats de fer-les, hi treballen de tant en tant. Avui venen, demà no, i, així van passant els dies. A vegades han tardat més d’un dia a venir. Per això dic, que a Manresa, a part de la Cova com a reclam turístic, ara tenim el Parc Selves i Carner. Jo crec que podríem aprofitar l’ocasió, i, fer visites guiades al Parc, segons com, tindríem més visitants.

No m’estenc més. Però a veure si els Grans Caps de la Casa Gran, hi fiquen una mica de pressió, i, acabin el Parc d’una vegada, perquè espero poder-lo veure acabat.