Vint-i-vuit dies de compte enrere per reviure la notícia més esperançadora de la història de la Humanitat i del planeta (per no anar més enllà). Per Nadal neix Jesús, neix el nostre Senyor, «el nostre bé».

La qüestió és si tindrem prou esperit per trencar la inèrcia del «com cada any farem el de sempre». Els protocols s’han anat establint any rere any, amb les degudes excepcions. Tot convida a fer el que és costum i afegim al llibre de refranys un de nou: «Pel desembre, el de sempre».

Però, és que nosaltres som potser els mateixos que fa un any? És que el nostre entorn és el mateix que fa tres-cents seixanta-cinc dies? És que el món és al mateix lloc on era? Ben cert que no. Ens hem fet més grans, amb més experiència i, per tant, més savis. Algú del nostre cercle més íntim ha passat a la Casa del Pare. El seu record i la nostra esperança serà ben viva mentre ens adonem que no hi és a la taula de cada any per festes. Però també, probablement, hi haurà nous comensals: els nadons acabats de néixer, les parelles d’aquell o l’altra, algun convidat de darrera hora... I les converses que tindrem, en acabat, posaran al costat de les restes de torró i els taps de suro el que és injust i el que queda per fer en el nou any. Si hi pensem bé, som a les portes de començar un camí de Nadal que mai abans havíem recorregut.

De manera convinguda, el 25 de desembre celebrarem l’encontre de dues ànimes que es buscaven. La de Jesús que ve cap a nosaltres i la nostra que fa via cap a ell. Ell té clar quina és la manera d’arribar a nosaltres: fer-se petit i servidor nostre fins a donar-ho tot. A nosaltres, ens caldrà espolsar-nos les rèmores i actualitzar el sender que travessant rius i muntanyes duu al pessebre.

Les lectures d’aquest primer diumenge d’Advent ens hi encoratgen: «Avanceu encara més», diu Sant Pau als cristians de Tessalònica. I que el Senyor faci créixer fins a vessar l’amor que us teniu els uns als altres. Per la seva banda, Jesús a l’Evangeli de Sant Lluc no pot ser més pràctic: «Que l’excés de menjar i beure o la preocupació pels negocis no afeixuguin el vostre cor». Més aviat: «Pregueu en tota ocasió» i així trobarem el Senyor en tota cosa.