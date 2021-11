Les persones de Cardona estem avergonyides perquè uns espanyols nascuts a Cardona han muntat un escàndol en el funeral de la seva mare Dolores Bastida Navarro, per no advertir anticipadament que volien l’ofici en castellà, cosa que el sacerdot va esmenar continuant en castellà. En dir unes paraules en català, es van emportar el fèretre sense acabar la missa, cosa que va avergonyir als presents, familiars i amics, que es van disculpar amb el sacerdot.

Des d’aquests fets els fills no han deixat d’insultar i difamar els sacerdots de Cardona, excel·lents persones i volgudes per la gent del poble. La filla ha fet un periple per totes les televisions que els ha interessat la seva mentida. El que em porta a denunciar aquests fets.

Fills de la Dolores, Bravo. Bravo! Heu tingut els vostres 5 minuts de glòria amb mentides i odi. La vostra mare era, amable, educada, una senyora i sentiria un dolor enorme pel vostre comportament. Ella no es mereixia aquest escàndol.