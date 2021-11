Molt de tant en tant, Manresa té la qualitat de sorprendre, i quan ho fa no s’hi posa pas per poc, capaç de tornar a escriure pàgines històriques com la d’aquell 1345; aquesta vegada molt menys misteriosa i molt més terrenal que no pas celestial, però m’atreviria a dir, sense que ningú em pugui acusar de sacríleg, que força més lluminosa.

Ho hem tingut al davant les darreres dècades, els maridatges entre Ajuntament i Universitat sempre han sumat, només cal viure com s’enlaira l’edifici de la FUB4 en el campus de la UVic-UCC; l’actual govern s’ha il·luminat i el tast de futur amb la UPC ha anat fent glops d’ambició, per acabar en un projecte de seixanta cinc mil metres quadrats al servei de la tecnologia i el coneixement per a la recerca i la innovació, que suposa la tan necessària injecció d’autoestima per un esdevenir ciutadà, empresarial i territorial, optimista.

El més curiós d’aquest miracle transformador, que ens calia tant com en aquells temps l’aigua de la séquia, és l’indret on ha arribat la llum resplendent. S’han trencat els esquemes que ens han condemnat a veure com els espais que havien estat motor de la ciutat s’anaven apagant fins a la grisor, amb l’única esperança de tornar-se a encendre tènuement com a espais residencials alternatius o tímids centres comercials, el Centre Històric no acaba de trobar la clau de volta dinamitzadora i edificis emblemàtics del patrimoni industrial agonitzen en l’abandó. Però ves per on la Fàbrica Nova, una d’aquestes víctimes arquitectòniques, peça clau en el ressorgiment econòmic de Manresa i la seva comarca, ara convertida en mausoleu de la difunta revolució del tèxtil, tornarà a brillar com a motor de futur. Ho farà convertida en un campus de coneixement i formació, que a hores d’ara es planteja com la millor alternativa per despertar una ciutat endormiscada, que s’ha imposat la fita de ser un referent en ciència i tecnologia, com demanen els temps actuals a les comunitats amb l’aspiració, més enllà de sobreviure, d’avançar. Com estomaquem errors cal aplaudir encerts, i aquest n’és un amb majúscules, digne de plagiar aquell eslògan esportiu manresà per aplicar-lo amb tota la força als nous horitzons oberts per l’Ajuntament i la Universitat: Som-hi!, tothom i sense fissures ni desavinences, perquè ens hi va un futur encoratjador.

Si per la data prevista del 2026 s’ha fet possible la inversió de 41 milions per a la primera fase i tenim en marxa un centre universitari amb tres mil persones innovant futur, potser hauríem de començar a pensar a fer una mudança de la festa major d’hivern, del mes de febrer al mes de novembre, per deixar de commemorar el miracle de la Misteriosa Llum i celebrar l’encert del Campus de la Fàbrica de Llum... és només un suggeriment.