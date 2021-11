Estimat lector con la idea d’acatar la sentència aquesta del 25% de castellà, he pensado que si ho pensava hacer, tant per tant fer-ho bien. Que no se’ns puguin quejar. I he pensado fer-ho i els ho explico perquè no els vingui de nuevo i, si puede ser, m’acabin comprendiendo. No en tengo cap duda, si es tracta de cumplir amb el 25% de castellano i el 75% de català, se m’ocurre que només cal contar i dividir. Este article de domingo que ara mismo s’estan cruspiendo, espero que per propia voluntad i no pas obligados per nadie, tiene un total de 516 palabras. Això quiere dir que si l’escribiese tal como ens dejaban antes de la sentencia, les 516 palabras podien ser en catalán. Pero com que resulta que la sentència esta del Tribunal que des de 600 km lejos –¡i qué sabran ellos! – vol decirnos i manar-nos en com los mestres i profesores han d’enseñar i en como el castellà ha de tenir quota marcada en tanto per ciento no fuera cas que hi perdieran i això sí que seria una desgracia, àngela maria, i puesto que en concreto marca –y ordena– que el 25% de la cosa es haga en castellà pues he decidido cumplir tal ximpleria, ai las, dec tenir un dia tonto, al pie de la letra. I per tanto he procurado que en aquest artículo el 25% de les palabras siguin en castellano i el 75% sean en catalán. I per assolir tal objetivo les he contado una per una, les paraules i del total de les 516, pues resulta que 129 las he escrito en castellano. I per no hacer guetos ni trampas no les he puesto en un rincón que no es vegin sinó que les he mezclado les unas amb les otras i, això sí, els doy una mica de trabajo que ja se les aniran encontrando. I sí, ja les pueden anar contando que no els engaño pas. I encuentro que estic d’acuerdo amb ustedes, sense haver-ne ni hablado que todo plegat és una ximpleria, una estupidez de bandera, una orden amb toda regla per deixar claro qui manda aquí i que el català es puede fer servir siempre i quan no moleste ni destorbi demasiado. I per cabreado jo, que ho reconozco porto un cabreo a sobre, llevo una indignació a encima, porto un no sé què a dentro que pienso, mare de Dios que n’és de triste ser catalán que hem d’anar mendigando pels puestos que ens deixin vivir en català. I con un poco de Netflix, si puede ser, que ja en tindriem bastante, que no ens merecemos més. I he escrito puestus que ahora no sé si m’he descontado i era una paraula que em tocaba en castellano o en català i que m’és igual que el que sí que me toca i em fa daño és que ens maltraten d’aquesta manera haciendo veure que llueve. Que potser hem venido al mundo a esto a ser menystinguts. Pues ja aniria siendo hora, segadores, que no ens ho deixéssim hacer més. He dicho.