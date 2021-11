Un any després de la campanya de Nadal més trista i ruïnosa de la història, la majoria de ciutats va encarar ahir la campanya de compres nadalenques. Manresa en particular ho va fer de forma especialment pletòrica: la il·luminació nadalenca es va posar en marxa coincidint amb la celebració de la Fira de Sant Andreu, que va omplir el Passeig de parades i va portar als Trullols les atraccions mecàniques. Gairebé res de tot això va ser possible l’any passat: ni fira, ni atraccions, ni pista de gel, i la il·luminació va brillar en uns carrers moixos per les severes limitacions d’obertura comercial. Observar aquesta riquesa vital i recordar la situació de fa un any és una motivació immillorable per lluitar pel que tenim ara. La covid repunta amb nivells d’infecció encara moderats, però a un ritme inquietant, i amb una nova variant a l’horitzó. Vacunar-se i prendre mesures de distància, ventilació i mascareta en tots els locals tancats per no tornar enrere hauria de ser viscut com una urgència col·lectiva, com un repte de tots. Si cal, amb passaport covid. Bars i restaurants haurien de fer tot el possible controlant, separant i ventilant. Són els primers interessats que no els tornin a tancar.