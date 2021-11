El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, va visitar el Bages dijous passat per reunir-se amb els presidents dels clubs de la comarca. A part de repartir cleques amb la mà plana en l’entrevista que va concedir a aquest diari, va avançar una intenció del seu organisme. Soteras va explicar que en dos o tres anys introduiran canvis en els models de competició per tal d’adequar-los a allò que ell va dir «la modernitat». No sense raó, sobretot per a les categories més baixes, va explicar que les lligues actuals, de setze o divuit equips, amb 30 o 34 jornades, són molt llargues i massa vegades perden emoció. El motiu és que pot ser que només hi hagi una plaça d’ascens i un equip s’escapi des de l’inici i molts d’altres es quedin sense res per lluitar massa aviat. Aquest fet ha provocat històricament que molts futbolistes, majoritàriament amateurs, quan arriba la primavera prefereixin aprofitar el cap de setmana per fer altres activitats i hi hagi partits en què als equips els costi arribar a onze jugadors.

Soteras i la federació volen lligues amb menys equips i jornades, i que es decideixi tot en fases finals. D’aquesta manera, més conjunts competiran fins al final per classificar-s’hi i, quan es disputin, hi haurà drama per saber qui puja o qui baixa fins al final, que és el que tothom pretén. El pla de Soteras, però, s’ha d’afinar en dos aspectes. Un més sentimental i més fàcilment oblidable és el d’enterrar el concepte de lliga que premiava qui ha fet els deures durant nou mesos i no durant dos o tres. L’altre, el de compensar els equips que no entrin a les fases finals per la disputa de menys partits com a local i, per tant, menys ingressos d’entrades, bar o rifes. Si es resolen, endavant amb la modernitat.