Com a membre del Consell Municipal de les Persones Grans i de la Ciutat Amiga de la Gent de Manresa, crec que tinc el dret/obligació d’exposar la meva opinió públicament.

Quan vaig participar en el debat i el projecte, i en la roda de premsa a càrrec de Pol Huguet, regidor de la Ciutat Verda; i Rosa M. Ortega, regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, en començar vaig estar contenta... un nou jardí al pati del Casino pensant en les persones grans i per a tothom. Intergeneracional i amb un pressupost de 42.636 euros, anirà bé amb nou cadires, flors i font nova.

Sempre he tingut la mania que en una ciutat que estimo i tan bonica, i amb 74.000 habitants com la nostra, hi falta un vàter. Ara era el moment oportú.

Ho vaig exposar i la resposta va ser: «No». Que ja hi havia els de la Biblioteca del Casino.

Penso que els avis i àvies el fet de pujar escales, els horaris, anar a un bar, etc.. no és el més idoni.

No sé si m’equivoco, però ho havia de dir... per a la meva tranquil·litat. Soc una mica somiadora: i si ho demano als Reis?