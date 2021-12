Sempre que puc procuro no perdre’m el programa La Competència de RAC1. Sigui en directe -cosa que molt poques vegades acostuma a passar- o bé per internet, la majoria de cops. Et posa al dia dels temes d’actualitat amb humort- acabat amb t- , que diria algun dels seus personatges. Sovint la claven, i ahir ho van tornar a fer quan l’Avi va dir que tots els mitjans truquen a experts i investigadors perquè expliquin què en saben, de la nova variant de la covid, l’òmicron, i resulta que no en saben res. O ben poca cosa.

Surt una variant amb una trentena de mutacions i l’endemà ja pretenem que ens expliquin si és més infecciosa, si pot causar danys més severs que el virus que teníem fins ara, o per què ha pogut passat si resulta que ens hem vacunat... I no, no tots ens hem vacunat i encara menys als països més desfavorits. Enmig de titulars alarmants, he pogut escoltar un parell d’entrevistes radiofòniques que demanaven això: temps per poder-ne saber més. Però és clar, sembla que de temps no en tinguem quan, en aquest cas concret, precisament és el que fa falta. Els experts en qüestió van respondre tot el que els hi van demanar, però sempre acabaven igual: hem de veure com evoluciona, hem d’estudiar la variant, ja veurem si les actuals vacunes valen també per aquesta o els virus ja ho tenen això de mutar....

És un déjà vu. El mateix va passar quan va aparèixer la variant britànica i, més tard, la delta i la delta lus. Tots en volíem saber més. I mentrestant, què? Doncs l’únic que es pot fer és vacunar-se i prendre les habituals mesures de prevenció. Ah!, i tenir sort, perquè la sort també hi juga aquí. I sí, ja sé que les farmacèutiques s’estan forrant, i més que ho faran, amb aquest tema. Que el sistema està pervertit i que en som presoners. Però, t’asseuries en un sopar al costat d’una persona que no estigués vacunada? Ella sí que ho faria.

Des que ha aparegut la nova variant i s’ha arribat a posar en dubte l’eficàcia de les vacunes, a les xarxes han tornat a aparèixer amb molta força els saberuts que expliquen que saben del cas d’una persona que va morir després de rebre la segona dosi del medicament o que a la seva mare li va aparèixer un tumor a la cara al catorzè dia de rebre el vaccí. Les xarxes ja ho tenen, això, que hi piquem. I sovint. També en va parlar d’això La Competència, ahir, quan Mohamed Jordi va explicar la història d’un cosí que li havia dit al seu parent que les vacunes no són segures. Que ho havia llegit a internet. Doncs això. Llegiu bé.