El problema colossal que representa la plastificació dels mars del planeta comença al carrer de casa. Mentre els ajuntaments s’obsessionen a implantar sistemes de recollida porta a porta (positius sense cap mena de dubte, sobretot si no suposen una reducció encoberta del servei), el problema es manté intacte en tot allò que queda fora dels contenidors, als mateixos carrers o a la perifèria urbana, font de brutícia sense límit. Tots els plàstics i tèxtils que queden abandonats en solars, boscos i marges van a parar tard o d’hora al riu, de vegades a través del mateix clavegueram del poble o de la ciutat, i d’allà, al mar. Els microplàstics que apareixen als sistemes digestius de peixos de la Polinèsia poden haver sortit fa vint anys d’un carrer de Sant Fruitós. Aquest poble en concret, però, ara farà alguna cosa al respecte. Una empresa local, TecnoConverting, instal·larà un dels seus sistemes de xarxes a les sortides dels col·lectors, de manera que retindran els sòlids que hi vagin a parar. Tones de plàstics hi quedaran aturats. La relació entre cost i benefici és espectacular. Infinitament superior a la d’un complex i costós porta a porta.