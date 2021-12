Dir que fa deu any es va obrir un eix entre Manresa, Igualada i Vilafranca resulta una mica optimista. Seria més precís dir que es va construir la carretera entre Manresa i Igualada que feia dècades que hauria d’haver estat feta. Convé recordar que la comunicació per terra entre les dues ciutats era una ruta estreta i recargolada que no era passable ni amb una consideració de carretera local i rural. No era una comunicació, era dissuasió. La carretera actual va reparar fa deu anys aquell dèficit incomprensible. Naturalment, va ser un èxit molt ràpidament. I seguint la política de la C-55, quan la Generalitat va veure que hi havia accidents frontals, es va limitar a posar-hi una línia continua doble i pintada de vermell que impedeix fer cap avançament. Avui és una carretera passable, però anòmala i insuficient, i la comunicació entre Manresa i Igualada està greument mancada de transport públic. Torna a ser una assignatura pendent. Hi ha un desdoblament previst al Penedès, però no entre Bages i Anoia. Convé anar-hi pensant.