Deu ser que vinc d’una família carregada d’avorrits valors de la vella escola, però el cas és que vaig créixer sentint la faula del bol de fusta, aquella que explica que, en una casa de les d’abans, van decidir que l’avi, un home molt gran, ja no tenia prou destresa per menjar polidament amb plats i coberts normals i el van posar en un racó de la taula amb un bol i una cullera de fusta. Un dia, el pare de família va veure un dels fills modelant alguna cosa amb un petit tió de roure i un ganivet; li va demanar què feia i, el jove, amb tota la naturalitat del mon, li va respondre que estava fent el bol per quan ell fos gran. Des d’aquell dia, l’avi va tornar al cap de la taula i va menjar xuclant i xarrupant però amb plats i coberts normals.

Vaig recordar-ho quan ahir vaig saber que la directora del Servei Català de la Salut ha fet oficial que als centres de vacunació s’imprimirà el passi covid a qui tingui problemes per baixar-se’l de l’app on està allotjat. Fins ara, les persones grans que no se’n sortien anaven angoixadíssimes als CAP i depenien de la bona voluntat del personal que trobessin a l’altra banda del taulell. En saber que atendre aquestes peticions ja no serà un favor, sinó una instrucció, vaig pensar que la directora, o el conseller, o el president, deuen haver tingut la visió del bol de fusta. Efectivament, si la nostra cultura tecnològica no madura i continua sent una selva d’eterns adolescents, d’aquí a vint o trenta anys tots nosaltres, els avui competents, inclosos la directora, el conseller i el president, ens trobarem enfrontats a dispositius que no entendrem i que ens faran sentir sols, inútils, vells, rucs i menystinguts. Que és com se senten les persones grans perfectament lúcides i autònomes que han de pidolar la magnanimitat de fills o nets per aconseguir coses imprescindibles que administracions i empreses han amagat darrere murs tecnològics que exigeixen una competència i unes eines que ningú no hauria d’estar obligat a tenir; és com se senten les persones grans que potser fa quatre dies eren catedràtics i ara, quan van al banc, són alliçonats per un mindundi de l’ESO que, intentant semblar atent però sense poder dissimular el desdeny, els explica de pressa i malament com operar de manera que al banc li surti gratis.

¿O sigui que ara imprimiran passis covid sense haver de demanar-ho si us plau? Gràcies, però això havia d’haver estat previst des del primer dia i en el punt 1 de les instruccions. Dominar el mòbil no ha de ser més obligat que vacunar-se. Si tenim dret a no saber res ni entendre res, que sigui per a tot.