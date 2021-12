Les associacions de veïns de Berga van expressar ahir a la plaça de Sant Pere, amb unes 150 persones formant una concentració, el seu malestar pel creixent clima d’inseguretat i incivisme que hi ha, en especial, a la zona de l’entorn del mercat, al barri antic. La queixa té un valor substancial pel fet que aplega entitats que són representatives de la ciutat i que no s’haurien posat d’acord a fer una acció tan visible i pública si no els unís una convicció forta que les coses no van bé. És una sensació que fa temps que dura i que és molt compartida. La situació de Berga s’emmarca en un deteriorament molt important d’alguns carrers i en una certa impunitat d’alguns col·lectius que trenquen la convivència, tot plegat rematat amb una actitud condescendent del govern de la CUP. El problema de Berga és complex, té un fort component social i no es resol amb mà dura, però sí que exigeix, per començar, un mínim de complicitat entre ajuntament, policies i veïns. El govern ha de transmetre de forma creïble i amb fets que entén la importància del problema i actuar. Deixar degradar la situació només donarà ales al populisme.