Els versets de l’Evangeli que pro- clamem aquest diumenge (Lc 3,1-6), ens situen històricament al temps del regnat de l’emperador Tiberi Cèsar, on apareix Joan Baptista batejant al riu Jordà. És un profeta famós que ha predicat al desert i atreu multituds per la seva vida santa i la força del seu missatge. És presentat com el «precursor» que ha de preparar l’arribada de Jesús. Predica «un baptisme de conversió per al perdó dels pecats» per tal de rebre de la millor manera Jesús de Natzaret.

Molts del poble es fan batejar i Jesús també és batejat i inicia el seu ministeri. Nosaltres som en el temps d’Advent o de preparació per viure i celebrar les festes de Nadal, és a dir, la vinguda de Jesús al món. El naixement de Jesús és un moment culminant i decisiu de la història en el qual comença quelcom autènticament nou. Déu es fa home, és el misteri de l’Encarnació –tret essencial, original i distintiu del cristianisme– que ens transporta a una realitat intel·ligible però transcendent a la nostra capacitat cognoscitiva: Déu per mitjà de Jesucrist està entre nosaltres com algú «verificable» i, per tant, com a creïble. Si volem conèixer Déu, el camí, per als cristians, és Jesús. Conseqüentment som davant la unió inseparable del que és transcendent i el que és quotidià: això suposa un elogi de la vida diària. El sentit profund de les festes nadalenques ens fa adonar que el nostre dia a dia té una dimensió que ultrapassa la concreció del moment per tal d’elevar-nos vers el nostre anhel de transcendència. L’Advent és un temps d’espera per arribar a Nadal: rebre i acollir Jesús en les nostres vides. Esdeveniment que demana una autèntica conversió –que no hem d’endarrerir més–, una reflexió sobre el que hem de fer i el que hem de deixar de fer. A vegades hi ha d’haver una renovació, una transformació de la nostra mentalitat i conducta: és una oportunitat de creixement espiritual i personal. Es tracta de deixar l’orgull, l’odi, l’egoisme, la prepotència, l’autosuficiència, l’afany de poder... per entrar en el terreny de la humilitat, la petitesa, la prudència. Enmig d’un ambient on hi ha tanta violència i divisions de tota mena, eixamplem horitzons i busquem la unitat i fraternitat fonamentades en la caritat. Capaços sempre d’estimar i de donar-nos als altres amb tot el que som i el que tenim. I quan arribi el dia de Nadal, fem festa grossa i fem-la durar perquè el seu missatge ens omple d’esperança, joia i alegria. La reflexió i la religiositat popular s’han de donar la mà i la festa ha d’ésser molt completa amb tots els simbolismes que pertoquin, alguns d’ells ja tradicionals: pregària, litúrgia, bones obres, pessebre, arbre, Pastorets, trobades, regals, bons aliments, música, ball, marxa... Profitós Advent i Bon Nadal.