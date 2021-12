Manresa va celebrar dijous la quarta edició de la Fira de l’Ocupació, enguany rebatejada amb l’anglicisme de Job Match, que organitzen la Cambra de Comerç i l’Ajuntament. L’esdeveniment va canviar el seu lloc de celebració, de la fàbrica de l’Anònima al Museu de la Tècnica, i va tancar la jornada amb un èxit de convocatòria. Tot i que enguany s’hi van aplegar una xifra molt inferior d’empreses a les de les dues primeres edicions, que també van ser presencials, el balanç ha de ser satisfactori. Calen, en aquest moment d’alarmants xifres de desocupació juvenil, activitats que fomentin l’ocupació en aquesta franja d’edat en la generació que ha tingut més mala fortuna, per les successives crisis, a l’hora d’afrontar el repte d’entrar al mercat laboral. Amb tot, la fira ha d’intentar obrir encara més el seu punt de vista i intentar arribar a més joves dels 400 que van assistir dijous i també a més empreses . Cal dotar aquesta bona iniciativa de més recursos i de més competències per poder-la convertir en un referent per a la lluita contra l’atur entre els joves.