L’Ajuntament de Manresa acaba de completar una inversió de 360.000 euros (210.000 dels quals amb fons propis) al carrer del Balç de Manresa, que ha estat objecte d’una nova recerca arqueològica i gaudeix ara d’un nou paviment i un nou enllumenat, entre d’altres millores. La recerca ha permès conèixer l’existència d’un carrer que el travessava i que connectava Santa Llúcia amb la plaça Major. No és una revelació sensacional, però aporta coneixement de la trama urbana medieval de Manresa, ben identificada i a la qual no és gens habitual haver de fer-hi noves incorporacions. És un nou pas en un llarguíssim camí per convertir aquest vial en un atractiu turístic singular, valuós i amb xifres realment importants de visitants. El potencial del carrer -un vestigi medieval que és atípic a Catalunya- està identificat des de fa dècades, quan hi va començar a haver les primeres intervencions, però tot just ara es pot donar per mig acabada la part purament formal. Cal encara donar-li un contingut que permeti treure-li rendiment a fons. Està pendent la gestió dels baixos, de propietat privada, i l’obertura permanent. S’ha fet molt, però queda molt per fer.