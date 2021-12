És aquest el consell que el jugador de bàsquet del Barça, Nikola Mirotic, va donar als escolans de Montserrat el passat 24 de novembre. Després d’escoltar, visiblement emocionat, la Salve i el Virolai, Nikola Mirotic, de profundes conviccions cristianes, es va reunir amb els escolans, tot exhortant-los «a ser bones persones». En una societat que no dubta trepitjar els altres per triomfar i que cerca la fama, els diners fàcils i l’èxit, i a més d’una manera ràpida, Mirotic expressà als escolans la importància «de l’esforç en la vida» i també la importància de «la família», per tal de créixer en humanitat.

L’endemà de la visita de Mirotic, va ser el president del Barça qui es trobà també amb els escolans de Montserrat. Joan Laporta encoratjà els nois de l’Escolania, en la línia del que havia dit un dia abans Mirotic, a ser generosos i solidaris. Els escolans li demanaren al president del Barça un consell de vida, i aquest els respongué, molt assenyadament: «És bonic poder donar i poder ajudar, de ben segur que us realitzarà com a persones». Les paraules de Mirotic animant els escolans a «ser bones persones», estan en la línia del que ens demana Jesús al sermó de la muntanya: «Sigueu bons del tot» (Mt 5:48). Aquest manament de Jesús em recorda una pregària del P. Pedro Arrupe, que entre altres coses diu: «Sigueu bons: bons en el vostre rostre, que haurà de ser distès, serè i somrient. Bons en la vostra mirada. Sigueu bons en la vostra manera d’escoltar; d’aquesta manera experimentareu, una i una altra vegada, la paciència, l’amor, l’atenció. Sigueu bons en les vostres mans: mans que donen, que ajuden, que eixuguen les llàgrimes, que estrenyen la mà del pobre i del malalt per infondre valor, que abracen l’adversari i l’animen a l’acord. Sigueu bons en el parlar i en jutjar. Sigueu bons, si sou joves, amb la gent gran; si sou grans, sigueu bons amb els joves». Els consells que Nikola Mirotic i Joan Laporta van donar als escolans, és el que Montserrat vol transmetre als nois que passen cinc cursos a l’Escolania. No és només la música i les altres assignatures el més important que els escolans aprenen. El més important és aprendre a ser persones. Millor dit: «a ser bones persones», com demanà Mirotic als escolans. Es tracta d’aprendre a valorar l’esforç, la solidaritat, la generositat, el fet de saber-se ajudar i conviure, i així ser més humans i més atents els uns amb els altres. Aquest Advent que ara comencem i que ens prepara pel Nadal, és un temps propici per aprendre «a ser bones persones», com demanava Mirotic als escolans. És també un temps (com ho demostra cada any la Marató de TV3) per «poder donar i poder ajudar», com deia als escolans Joan Laporta. El Déu Infant que ve a salvar-nos és el que ens diu, també avui: «Sigueu bons del tot». Només així aprendrem a tenir cura els uns dels altres i del planeta.