Un cop els partits polítics amb representació al Ple municipal van decidir per unanimitat donar suport a la compra dels terrenys i l’edifici de la Fàbrica Nova, únic que queda dels 23 que hi havia hagut, s’ha creat una eufòria generalitzada. El nou complex constarà d’un centre de recerca de la UPC, (ara situada a les Bases de Manresa), un hub d’innovació, per acollir 3.000 persones: professors, estudiants i personal destinat a activitats d’emprenedoria. L’EPSEM hi traslladarà la seva seu en ares a un nou model que integri la promoció professional, universitat i empresa. Si la Politècnica deixa la seu actual dividiran la zona universitària ja consolidada? Deixaran de ser veïnes les universitats? Volen fer uns cicles de formació professional relacionats amb la UPC, però no els havia començat a fer la FUB? En tercer lloc, potenciar la recerca entre empreses i universitat, una idea per concretar. Al nou campus universitari, la tecnologia hi jugarà el paper principal i volen que sigui un model a nivell internacional! Tothom té màrqueting avui dia, però convindria recordar que bona part dels que ara tenen aquestes pretensions van permetre que l’any 2005 es tiressin 22 edificis que formaven part històrica del complex industrial. I encara més, el que resta dempeus, van començar a ensorrar-lo, però afortunadament es van quedar a mitges. Recordo que el tècnic Quico Mestres sempre havia considerat que l’edifici de la manyaneria era ideal com a biblioteca. Però, ni cas. L’important és que des del 4 de novembre l’Ajuntament ha comprat edifici i terrenys a la Caixa. Per finançar les noves edificacions es compta amb els fons Next Generation de la Unió Europea, ajudes que segurament arribaran quan la nova onada del Covid-19 estigui plenament implantada. Ajudes que formen part de la repartidora de Pedro Sánchez com a compensació a la col·laboració partidista en el pacte dels pressupostos estatals. Em consta que l’alcalde ha fet les gestions pertinents davant la cúpula d’ERC que es sumaran a un altre fons per a edificis sostenibles. Hi ha un projecte concret? De moment és abstracte i encara ningú l’ha posat sobre la taula. Convindria recordar que l’any passat els dirigents de la UPC havien insinuat que marxaven de la ciutat. Què passarà amb l’edifici de la UPC? Malgrat la pompositat de la presentació, de moment sembla un projecte immadur i poc treballat.

La fàbrica del Remei es va inaugurar el 1894 i la Fàbrica Nova el 31 de març de 1926. Sovint s’han donat dades errònies sobre el número de treballadors, segons els setmanals, que són els llibres de salari del que es pagava per setmana, la màxima ocupació va ser als anys 50, i més concretament la setmana del 22 al 27 de desembre de 1958, Bertrand Serra tenia 1.665 treballadors, que sumats als 480 de les fàbriques del Guix i Sant Fruitós donen un màxim de 2.145. Des del 15 de març de 1989 en què es va tancar la fàbrica han passat 32 anys. Als noranta, unes empreses en precari van heretar de la Seguretat Social el dret d’establir-s’hi mentre no la venguessin i es van començar a cremar nòmines dels treballadors fins que uns historiadors van tenir el coratge d’intervenir per aturar-ho i portar la documentació a l’Arxiu. L’empresari Matamala va subhastar part del que hi va trobar... Oblidat el gran centre comercial, ara toca la innovació universitària. A veure quan serà una realitat!