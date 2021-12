Dissabte d’hivern a Cerdanya. A primera hora fa sol i tot i que el termòmetre és encara per sota els zero graus, el cel convida a sortir en bici. Les carreteres secundàries de la Batllia permeten resseguir els plecs amagats de la vall. Entre Pi i Montellà pel vial que dóna accés a Santa Eugènia, Cal Manxot, Santa Eugènia i Ridolaina no hi circula ningú. A aquesta hora la comarca encara es va despertant, tret d’algun ramader que feineja des que ha sortit el sol. Per la carretera de Nas baixa a tota velocitat una furgoneta de Seur. De manera que a la llista de matiners de la vall, en la qual sempre figuren ramaders, forners, cuiners i distribuïdors d’alimentació, ara també hi hem de posar al repartidor de paqueteria. A la mateixa hora, de la Molina també baixa esperitat el transportista d’RMW i, com ells, desenes de repartidors d’empreses de transports amb seu a Puigcerdà o la Seu d’Urgell que seguint les rutes de Barcelona o Lleida cobreixen la comarca per als clients d’Amazon, Aliexpress i les grans marques que venen per Internet. És evident que per al pirinenc de Nas, la Molina o Nèfol, però també per al de Bellver, Puigcerdà o la Seu, la comoditat de comprar per Internet és una gran temptació. El clic al telèfon després d’una estona de comparar preus i models per les xarxes i la trucada dos dies després, de vegades fins i tot l’endemà, del repartidor que baixa de Nas amb el paquet a la porta eviten en molts casos el desplaçament a les ciutats i la recerca de l’article en un ventall de possibilitats molt menor. El mateix usuari que compra el producte a Amazon gaudeix de l’ambient del mercat a la Seu els dissabtes al matí i a Puigcerdà els diumenges. S’ho fa venir bé per baixar a mercat perquè la solitud del poble empeny a buscar el contacte social quan arriba el cap de setmana. Li agrada parlar amb les pageses de la plaça Patalín, passejar pel carrer Major retrobant companys d’estudi o de feina i parar un moment a fer un cafè al Dolç del Serafí. Entre setmana els carrers de la ciutat també tenen el seu encant. Els carrers estrets del centre amaguen comerços especialitzats d’aquells que ja no en queden. Un rellotger, una joiera o un adroguer que, a més d’atendre’l personalment, li donen el consell adequat. Passejant pels carrerons de la Seu, el pirinenc va veient com en un travelling cinematogràfic el rellotger, la joiera i l’adroguer van cremant la vida darrere el taulell a l’espera que la legió de repartidors per les carreteres del Pirineu vagin matant l’ambient de les ciutats, i les ciutats mateixes.