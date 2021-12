Diu la dita que «el pecat fa forat». No deixen de publicar-se notícies sobre negacionistes declarats de la covid que han acabat a Cures Intensives i fins i tot han perdut la vida, com li va passar a Johann Biacsics, un dels líders del moviment antivacunes d’Àustria. Un altre referent, l’italià Lorenzo Damiano, ha salvat la pell després de passar pel tràngol de l’hospital i de «patir de veritat»; en sortir-ne va fer pública una sincera retractació i una crida a vacunar-se. Com que els intoxicats per la infodèmia anticientífica són capaços de creure i fins i tot de divulgar que Biacsics ha mort d’una altra cosa i els metges han falsificat les anàlisis, la rectificació del supervivent Damiano encara té més valor. «No és que al principi no digués la veritat, és que tenia una idea, com milions de persones», ha declarat a tall de justificació. La quantitat ingent de bajanades que circula per les xarxes es pot utilitzar amb finalitats exculpatòries quan la dura realitat s’imposa: ¿com podien saber que Facebook no era l’Acadèmia de Medicina?

La situació actual ve a ser més o menys aquesta: Per començar, la vacuna no elimina del tot el perill de contagi però redueix molt la probabilitat de malaltia greu, i encara més el perill de mort. D’altra banda, els tests d’antígens mostren una eficàcia limitada com a mesura preventiva perquè només els positius són fiables del tot. Fer vida social o laboral sense vacunar-te eleva el risc d’acabar amb un respirador a la gola i tot de tubs als braços, i el virus potser te l’haurà transmès un company vacunat i testat que, en canvi, passarà la infecció sense símptomes. El pecat fa forat, i el de negar-se a la vacunació pot ser castigat amb molta duresa no pas per les autoritats sinó pel punyeter microbi. Algú podria pensar: ja s’ho faran, allà ells amb les conseqüències de les seves decisions. Però si el què decideixen col·lapsa els hospitals serem tots plegats els que pagarem pel seu mal cap. Per tant, amic, vacuna’t: les llistes d’espera ja són prou llargues.