L’Ajuntament de Manresa acaba de substituir un espai on es permetia deixar els gossos sense lligar, a tocar de la Fàbrica dels Panyos, per un altre espai, al passeig del Riu, a l’alçada de la plaça Mil·lenari. Els ciutadans que facin esport, passegin o juguin amb la canalla en aquella zona haurien de saber (les indicacions que s’hi han posat no és clar que siguin suficients) que un gos esverat se’ls pot tirar al damunt, per jugar o pel que sigui. També cal estar avisat que, probablement, la cura a recollir els excrements no serà extraordinària. Es preveu crear una altra zona per a gossos a prop del Pont Nou, també al costat del riu, aquesta especificant que és exclusiva per a gossos, cosa que també serà difícil que tothom que passeja o corre per la zona identifiqui clarament. L’Ajuntament està creant espais per a una convivència difícil. Evidentment, cal que els gossos, sacrificadament confinats en pisos hores i hores, puguin córrer i jugar. Però si la normativa impedeix deixar els gossos solts pels carrer per tal que no incomodin les persones, potser no és gaire oportú fer-ho en espais que no són carrers, però que també estan plens de gent. Potser seria millor en espais ben poc concorreguts.