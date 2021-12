Tot és mentida. Ho sabem. Tenim la certesa que el que estem veient a la pantalla és una ficció però el miracle del setè art és la capacitat de fer-nos creure que vivim les aventures de Frodo Baggins a El Senyor dels Anells o que sempre ens quedarà París, com al Rick i a l’Ilsa de Casablanca. No cal que sigui real, només versemblant. A Manresa, fins al 9 de gener, es pot veure una exposició que celebra els 125 anys de la primera projecció cinematogràfica a Manresa i el 60è aniversari del rodatge de la pel·lícula Plácido. Una mostra que permet entrar de ple en un temps passat: de quan el cinema era una curiositat de fireta que a la ciutat va portar un senyor culte i cosmopolita de nom Alberto Duran fins al moment de convertir-se en una activitat d’oci que permetia viure altres vides en sessió contínua en temples de vistosos cortinatges. Hem deixat enrere les llargues cues a la taquilla (i si ara se’n formen és per covid) i anar al cinema ha perdut bona part d’aquest component social: per veure una pel·lícula ja no cal sortir del menjador de casa. El «ritual» d’anar al cinema, com el va definir el cineasta manresà David Victori fa ja uns quants anys, ha caigut en picat al llarg d’aquest nou segle. Però hi ha cinema, més que mai, i a Manresa, per exemple, tenim la sort de poder (si volem) mantenir aquest «ritual» al Bages Centre, amb dotze sales d’exhibició, i a Cineclub, amb programació, com a mínim, setmanal.

De tot això parla l’exposició Manresa i acció!. Del que hi havia: els 25 cinemes que van existir entre 1896 i el 1999; dels pioners que van agafar el tren d’aquesta nova indústria, de les entitats i festivals desaparegudes, com el Film Club o el Fecinema, o dels cineastes que ja no hi són, com Joan Guitart o Joan Soler. Però també del que continua: directors com el mateix Victori o el trio format per Gerard Quinto, Esteve Soler i David Torras; de festivals que persisteixen com el Clam, o de la Manresa Film Office que en els darrers anys ha convertit Manresa en un plató: Plácido ja no s’ha de sentir tan sol.

Si el 19 de desembre de 1896 -una data que redescobreix la mostra- es feia la primera projecció a Manresa, el 27 de desembre de 1896 al Teatre Conservatori de Manresa les fotografies animades es veien per primer cop en una sessió pública. El preu? Entre 0,20 cèntims a 3 pessetes i al cartell -el més antic que es conserva a Catalunya- s’especificava exactament això: «Este espectáculo, que realmente es un importante progreso científico, es en todas las poblaciones muy visitado per respectables individuos del clero y personas de luto». Són històries del cinema a Manresa: ben reals i no només versemblants.