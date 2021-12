L’ampliació de l’Hospital de Sant Joan de Déu, abans Hospital General, va obrir la porta a un creixement de l’oferta de serveis que tenia un dels seus elements més ambiciosos en la implantació d’un servei de radioteràpia, un tipus d’actuació propi d’hospitals de nivell molt elevat. Althaia va tenir la visió de preveure un búnquer per a radiologia abans que hi hagués manera d’omplir-lo, i aquest punt d’aspiració i de previsió va fer possible que, amb l’hospital en marxa, un acord amb el Consorci Sanitari de Terrassa permetés que els malalts oncològics ja no haguessin de desplaçar-se a Barcelona o al Vallès per rebre radiació durant un minut, sovint en condicions físiques que feien el desplaçament molt penós o, fins i tot, contraindicat. Cinc anys després, 2.500 persones de tota la regió central se n’han beneficiat. És el balanç d’una política lúcida que parteix d’una previsió ambiciosa i d’una mecànica eficient i pragmàtica. El Consorci de Terrassa treballa amb prou volum per disposar de màquines i especialistes de qualitat, i Sant Joan de Déu pot oferir un servei potent que no estaria al seu abast en solitari.