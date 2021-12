La covid-19 ha trobat el cavall de Troia perfecte, els menuts de la casa. La canalla són els reis de les abraçades, els que tant es pengen del coll d’un amic com dels seus avis; d’aquells que si estosseguen i tenen febre, no els aïlles, sinó que te’ls poses a la falda.

Ells, els menors de 15 anys, són els protagonistes de la sisena onada a casa nostra. Des que va començar la pandèmia el març de l’any passat, el virus s’ha anat aprofitant dels segments de població que li posaven més facilitats. Les tres primeres onades les van patir els més grans, i quan aquests ja estaven vacunats, van arribar la quarta i la cinquena encapçalades pels adolescents i els joves de fins a 29 anys, cansats de tantes restriccions i amb ganes de viure l’estiu. Fins ara, els infants no havien entrat a l’equació.

Els qui tenen nens en edat escolar recordaran com va començar el curs passat, amb fileres davant les portes de les escoles, distància de seguretat i mirades desafiadores quan un marrec s’apropava a uns pocs centímetres del seu millor amic. Ara, però, la situació és completament diferent. Les mesures es mantenen dins l’aula, però al pati i a les entrades i sortides, les mascaretes van per sota el nas o a la mà; es fan més extraescolars que mai i han retornat les festes d’aniversaris amb diferents bombolles.

Aquest divendres hi havia a Catalunya 26.218 alumnes confinats, el doble que fa un any; els menors de 15 anys acumulaven el 60% més de casos que la resta de franges d’edats; i la següent era la dels seus pares, els de 30 a 49 anys. El conseller Argimon reconeixia també ahir que aquesta situació era d’esperar, perquè es tracta d’un grup de població que no està vacunat, i tot i que no són grans transmissors del virus, sí que el solen transmetre als seus progenitors. I la cadena continua: ahir hi havia 940 persones ingressades als hospitals per coronavirus. A tot això cal sumar-hi protocols de confinament confusos, rastrejadors covid d’escoles fent pont i un sistema d’atenció primària que afirma que torna a estar col·lapsat.

Com que a casa nostra la qüestió, més que salvar vides, sembla que es tracta de salvar vacances i festes, potser seria convenient avançar una setmana l’aturada nadalenca de les escoles, el sistema està preparat per fer-ho possible, i intentar reduir al màxim les interaccions socials dels petits durant uns quants dies, igual que Salut demana evitar els sopars d’empresa. Ara que, si un confinament dels nens implica deixar-los amb els avis, haurem empès nosaltres mateixos el cavall de Troia fins a dins de casa seva.